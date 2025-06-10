Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 58
44 Min.Ab 12

Ein Mann kommt mit einem eingeklemmten Finger in die Klinik. Dort beschimpft ihn urplötzlich eine fremde Frau. Als es ihm immer schlechter geht, macht er seiner Freundin ein drastisches Geständnis. - Ein Lagerarbeiter geht seiner heimlichen Leidenschaft des Malens nach und bringt sich dabei unwissentlich in Lebensgefahr! - Eine Erzieherin scheint wegen ihrer Schwangerschaft Angst vor einer Fuß-OP zu haben, aber die Gründe dafür liegen noch tiefer.

