SAT.1Staffel 5Folge 60
Folge 60: Familie Fernweh

45 Min.Ab 12

Ein gemeinsames Projekt bringt eine ganze Familie in die Notaufnahme. Doch nicht alle Verletzungen und Beschwerden sind auf den ersten Blick ersichtlich. - Eine Frau liegt nach einem schweren Unfall auf der Intensivstation. Niemand weiß, was ihr zugestoßen ist! Und sie kann sich nicht erinnern. - Eine sexuell aktive Frau glaubt, die Quittung für ihr wildes Liebesleben bekommen zu haben. Aber die Sorge um eine Geschlechtskrankheit bleibt nicht ihr einziges Problem.

