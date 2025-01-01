Klinik am Südring
Folge 60: Familie Fernweh
45 Min.Ab 12
Ein gemeinsames Projekt bringt eine ganze Familie in die Notaufnahme. Doch nicht alle Verletzungen und Beschwerden sind auf den ersten Blick ersichtlich. - Eine Frau liegt nach einem schweren Unfall auf der Intensivstation. Niemand weiß, was ihr zugestoßen ist! Und sie kann sich nicht erinnern. - Eine sexuell aktive Frau glaubt, die Quittung für ihr wildes Liebesleben bekommen zu haben. Aber die Sorge um eine Geschlechtskrankheit bleibt nicht ihr einziges Problem.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
