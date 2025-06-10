Klinik am Südring
Folge 61: Der Tanz des Lebens
44 Min.Ab 12
Wegen einer Hautirritation erscheinen zwei Tänzerinnen in der Klinik. Eigentlich ist das Duo auf dem Weg zu einem Casting, doch das hat jemand für sie abgesagt. - Nach einem Unfall wird eine Straßenbahnfahrerin behandelt. Wurde ihr die Vorfahrt genommen? Den Ärzten gesteht die Frau, was sie unmittelbar vor dem Unglück getan hat. - Auf der Kartbahn wurde eine Mitarbeiterin umgefahren. Die Patientin ist überzeugt, dass der Täter mit Vorsatz gehandelt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
