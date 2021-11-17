Eine Faust für WiedergutmachungJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 65: Eine Faust für Wiedergutmachung
44 Min.Folge vom 17.11.2021Ab 12
Zwei Männer landen nach einer Prügelei in der Notaufnahme. Was war der Grund für die handfeste Auseinandersetzung - und warum machen sie so ein Geheimnis daraus? - Eine Frau sorgt sich nicht nur über eine mögliche Schwangerschaft, sie hat seit neuestem auch Herzprobleme. Wie hängt das zusammen? - Ein verwirrter Laborlieferant verirrt sich in der Klinik, wird dann aber plötzlich zum Patienten.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1