Klinik am Südring
Folge 67: Papa bloggt, Mama bockt
45 Min.Ab 12
Eine zweite Schwangerschaft scheint für eine Frau undenkbar. Woher kommen ihre Vorbehalte und warum kann sie sich ihrem Mann nicht anvertrauen? - Eine Frau macht sich Sorgen um ihre Mutter, die unter Gallensteinen leidet. Schnell wird klar, dass die Patientin noch weitere Sorgen plagen, von denen ihre Tochter bisher nichts geahnt hat. - Ein selbstbewusster Mann macht sich in der Klinik vor seinem Date ungewollt lächerlich und sorgt für eine äußerst peinliche Situation.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1