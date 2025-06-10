Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 67
45 Min.Ab 12

Eine zweite Schwangerschaft scheint für eine Frau undenkbar. Woher kommen ihre Vorbehalte und warum kann sie sich ihrem Mann nicht anvertrauen? - Eine Frau macht sich Sorgen um ihre Mutter, die unter Gallensteinen leidet. Schnell wird klar, dass die Patientin noch weitere Sorgen plagen, von denen ihre Tochter bisher nichts geahnt hat. - Ein selbstbewusster Mann macht sich in der Klinik vor seinem Date ungewollt lächerlich und sorgt für eine äußerst peinliche Situation.

SAT.1
