Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 68
Klinik am Südring

45 Min.Ab 12

Mit roten Wangen redet eine Frau wirres Zeug und macht eine Kollegin für ihren Zustand verantwortlich. Plötzlich taucht bei dieser eine verdächtige Substanz auf. - Zwei Geschwister leiden unter unerklärlichen Verletzungen - haben sie mit ihrer Clique Mist gebaut? Dann ist auch noch die kleine Schwester verschwunden. - Als sich ein Aufzugsmechaniker eine Knochenentzündung zuzieht, möchte er verhindern, dass seine Frau in die Klinik kommt. Treibt er ein doppeltes Spiel?

SAT.1
