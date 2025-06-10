Klinik am Südring
Folge 72: Beschützerinstinkt
45 Min.Ab 12
Ein Mann hat starke Hüftschmerzen. Dennoch will er die Klinik schnellstmöglich verlassen und verschlimmert seine Beschwerden dabei. Wovor oder vor wem versucht er zu fliehen? Eine Frau bekommt starke vaginale Blutungen und versetzt ihre Schwester damit in Sorge. Sie hat schon länger Schmerzen, die sie aber bewusst verschwiegen hat. Ein Ehemann leidet unter Antriebslosigkeit und Übelkeit. Seine Frau ahnt nicht, dass er sich nicht nur deswegen in letzter Zeit so seltsam verhält.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
