Klinik am Südring

Tapfer oder Tollkühn

SAT.1Staffel 5Folge 73
Tapfer oder Tollkühn

Folge 73: Tapfer oder Tollkühn

45 Min.Ab 12

Nach dem Einsturz eines Baugerüstes kann das Leben eines Verletzten wie durch ein Wunder gerettet werden - wenig später wird sein Retter selbst zum Patienten. - Die Operation eines verunglückten Kletterers verlief erfolgreich, doch bald mehren sich die Hinweise darauf, dass sein Absturz absichtlich herbeigeführt wurde. - Ein Mädchen stürzt sich verbissen ins Turntraining und nicht einmal starke Bauchschmerzen können es aufhalten. Was steckt hinter diesem Ehrgeiz?

SAT.1
