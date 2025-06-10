Klinik am Südring
Folge 75: Des Glückes Pfand
44 Min.Ab 12
Zwei Männer kommen in die Klinik und behaupten, verprügelt worden zu sein! Doch dann verstricken sie sich in Widersprüche. - Ein Schüler riskiert für seinen Traum seine Gesundheit! Warum verheimlicht er seinen Eltern, was seine Beschwerden ausgelöst hat? - Statt Hochzeit zu feiern, muss ein Bräutigam seiner Braut ein unangenehmes Geständnis machen, das Gesundheit und Liebe auf eine harte Probe stellt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1