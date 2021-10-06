Auswanderin auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Folge 78: Auswanderin auf Abwegen
45 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 12
Nach einem Autounfall liegt eine junge Frau in der Notaufnahme. Dort erkennt sie ihre Schwester nicht wieder - und eigentlich sollte sie doch in Spanien sein. - Eine Frau mit Kinderwunsch befürchtet eine Eileiterschwangerschaft. Ihr Freund wehrt sich zudem aus unbekannten Gründen gegen eine Adoption. - Eine ehemalige Schönheitskönigin möchte noch einmal zu einer Misswahl antreten. Doch warum nimmt sie dafür sogar große Schmerzen in Kauf?
