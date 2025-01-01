Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Volle Röhre Angst

SAT.1Staffel 5Folge 82
Volle Röhre Angst

Volle Röhre AngstJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 82: Volle Röhre Angst

44 Min.Ab 12

Unfall im Erlebnisbad! Mit einer Knieverletzung wird ein Mann in der Notaufnahme behandelt. Doch warum reagierte er so panisch in der Wasserrutsche? - Mallorca-Urlaub in Gefahr! Bei einer jungen Frau werden Gebärmutterpolypen gefunden. Ihre Cousine schockiert sie zusätzlich mit einer hinterhältigen Aktion! - Eine Koch-Auszubildende begeht einen folgenreichen Fehler und setzt damit nicht nur ihre berufliche Laufbahn aufs Spiel, sondern auch ihre Gesundheit.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen