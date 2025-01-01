Klinik am Südring
Folge 83: Wer hat's erfunden?
45 Min.Ab 12
Ein Mann ist panisch, weil eine Schnittwunde nicht aufhört, zu bluten. Seine Freundin mutmaßt, dass er sich vor einem Familientrip drücken will. - Warum bricht ein Jugendlicher in die Pädiatrie ein? Gibt es gesundheitliche Probleme, die er vor seinen Eltern verheimlichen will? - Eine Frau will sich gerade vom Arzt verabschieden, als sie in einem Paketboten ihren Bruder erkennt. Wieso hat dieser es plötzlich so eilig und bricht kurz darauf zusammen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
