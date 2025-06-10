Die Kette der MissverständnisseJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 85: Die Kette der Missverständnisse
45 Min.Ab 12
Ein Pärchen ist Opfer eines Raubüberfalls geworden und sucht Hilfe in der Klinik. Doch dann verstricken sich die Zwei in Widersprüche ... Eine Arzneimittel-Lieferantin bricht auf der Inneren Station zusammen, will aber nicht, dass man ihre Angehörigen benachrichtigt. Warum? Eine Studienanfängerin zieht sich auf einer Grillfeier Verbrennungen zu. Wieso ist sie gestürzt? Das Klinik-Team hat bereits einen Verdacht.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
© SAT.1