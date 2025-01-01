Klinik am Südring
Folge 87: Aus und vorbei
45 Min.Ab 12
Eine Frau muss schwer verletzt in die Notaufnahme, da ihr Ex-Freund von einer Leiter auf sie gestürzt ist. Doch was wollte er überhaupt dort? - Ein kleines Mädchen leidet an hohem Fieber, wofür sich die Mutter die Schuld gibt. Doch die Patientin hat ein Geheimnis und will aus der Klinik flüchten. - Ein regelrecht überdrehter Motivationstrainer bricht nach einem Schlag in den Bauch mit inneren Blutungen zusammen, was einige sehr persönliche Geheimnisse offenbart.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1