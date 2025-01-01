Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das wird schon wieder!

SAT.1Staffel 5Folge 88
Das wird schon wieder!

Das wird schon wieder!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 88: Das wird schon wieder!

44 Min.Ab 12

Die Behandlung einer Bäckerei-Besitzerin gestaltet sich schwierig, da sie sich mehr um ihren Betrieb, als um ihre Gesundheit sorgt. Und das hat Spuren hinterlassen. - Ein Unfall mit einem E-Scooter wird für einen Jungen zum Drama. Daran ist er selbst aber nicht ganz unschuldig. - Eine Frau leidet unter starken Schmerzen im Ellenbogen, lügt aber offenbar darüber, auf welche Weise sie sich verletzt hat - und das obwohl sie weitere Schmerzen bekommt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen