Klinik am Südring
Folge 90: Was man(n) nicht alles tut
45 Min.Ab 12
Nachdem sich ein Dachdecker verletzt hat, stößt man während der Behandlung bei ihm auf ungewöhnliche Kleidung. Was verheimlicht der Familienvater? - Eine Obdachlose muss wegen Unterleibsschmerzen in die Klinik, will aber weder sagen, wo sie herkommt, noch warum sie ursprünglich weggelaufen ist. Wieso nur? - Ein Auszubildender ist von einer Treppe auf seine Schulter gestürzt. Seine Mutter befürchtet, dass er gemobbt wird. Doch hinter dem Sturz steckt noch viel mehr.
