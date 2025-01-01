Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Vom Himmel hoch, da komm ich her

SAT.1Staffel 5Folge 92
Vom Himmel hoch, da komm ich her

Folge 92: Vom Himmel hoch, da komm ich her

45 Min.Ab 12

Nach der Kollision zweier Segelflugzeuge wird einer der Piloten in die Klinik gebracht. Doch vom zweiten Piloten fehlt jede Spur - und er ist der Sohn des Patienten. Konnte er sich retten? Die Knieschmerzen einer Friseurin vermiesen ihr Geburtstagsessen mit ihrem Freund. Die junge Liebe wird bald aus noch anderen Gründen auf die Probe gestellt. Ein kleines Mädchen mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung will um jeden Preis verhindern, dass seine Mutter in die Klinik kommt ...

SAT.1
