SAT.1Staffel 5Folge 93vom 24.01.2022
45 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12

Ein Familienvater wird in der Notaufnahme wegen unterkühlter Genitalien behandelt, was seine Frau mächtig wundert. - Eine Frau möchte sich die Pille verschreiben lassen - das muss aber warten, als sich bei ihr unerwartet Symptome einer Geschlechtskrankheit zeigen. - Ein Roadie hat sich beim Aufbau von Pyrotechnik Brandwunden zugezogen. Was wirklich hinter seinem Unfall steckt, wirft bei seiner Frau Fragen auf.

