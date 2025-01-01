Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 96
Folge 96: Beschissenes Date

45 Min.Ab 12

Ein Schüler landet mit unklaren Symptomen in der Notaufnahme. Warum ist er mit Kamera und Mikrofon ausgestattet und wen wollte er damit denn nun täuschen? - Was nach einer heftigen Erkältung aussah, mündet für eine Patientin in einer bedrohlichen Infektion, die große Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. - Ein Freundinnen-Tag endet in der Notaufnahme, und es besteht der Verdacht, dass eine der Drei verantwortlich für den Unfall ist. Die Auflösung überrascht alle.

