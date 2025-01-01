Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dünn und dünner

SAT.1Staffel 5Folge 98
45 Min.Ab 12

Eine sehr schlanke Frau klagt über Bauchschmerzen und Übelkeit. Ihr Vater befürchtet eine erneute Essstörung. Leidet sie wirklich wieder unter Magersucht? - Eine Hochschwangere fürchtet nach einem Sturz auf den Bauch um das Wohl ihres Ungeborenen. Hat ihr aggressiver Ex-Freund etwas damit zu tun? - Ein Mann wird benommen in einer Werkstatt gefunden. Seine frühere Drogenkarriere bereitet seiner Freundin Sorgen. Zu Recht?

