Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 11: Das Chamäleon
46 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Baxter alias "Das Chamäleon" ist ein Profi im illegalen internationalen Waffenhandel; während eines Gefangenentransports kann er flüchten. Baxter plant nicht nur, den Prototypen eines tragbaren Raketenantriebs für Menschen zu stehlen, sondern sinnt auch nach Rache an Michael, der ihn hinter Gitter gebracht hat ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH