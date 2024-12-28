Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 3Folge 12vom 28.12.2024
Folge 12: Mord nach Maß

46 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Seit einiger Zeit wird die Modebranche von besonders heimtückischen Morden erschüttert. Michael stößt bei seinen Ermittlungen auf merkwürdige Finanztransaktionen. Doch keiner der Geschädigten will sich ihm gegenüber äußern ...

