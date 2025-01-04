Eine schreckliche FalleJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Eine schreckliche Falle
46 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 6
Mit Hilfe der jungen Fotografin Fran entlarven Michael und "K.I.T.T." "Acid" John Birock, der die Umwelt mit giftigen Stoffen verschmutzt. Als sie auf einer Müllhalde nach Beweisen suchen, gerät "K.I.T.T." in eine Grube mit einer ätzenden Säure ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH