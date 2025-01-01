Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Das 19. Loch

NBCUniversalStaffel 3Folge 17
Das 19. Loch

Das 19. LochJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 17: Das 19. Loch

46 Min.Ab 12

Jamie, die Enkeltochter eines Freundes von Devon, steckt in Schwierigkeiten. Sie bekommt anonyme Morddrohungen, weil sie die Errichtung einer Autorennstrecke in der kleinen Stadt Marberry betreut. Devon bittet daraufhin Michael, Jamie bis auf Weiteres zu beschützen. Als Knight weitere Nachforschungen anstellt, macht er einen grauenhaften Fund ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen