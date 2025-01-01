Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

NBCUniversalStaffel 3Folge 9
47 Min.Ab 12

Michael bestellt sich in einem Strandcafé einen Saft. Der Saft wird jedoch versehentlich einer Frau serviert, die nach dem ersten Schluck bewusstlos zusammenbricht. Das Getränk war vergiftet, somit hat der Anschlag offensichtlich Michael gegolten. Aber wer trachtet Michael nach dem Leben? Gemeinsam mit "K.I.T.T." macht er sich auf die Suche ...

