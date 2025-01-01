Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Elliot, der Schlaukopf

Staffel 3Folge 18
Elliot, der Schlaukopf

Folge 18: Elliot, der Schlaukopf

46 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Elliott Sykes, dem Neuzugang der Foundation, untersucht Michael Knight den Fall um einen schwarzen Kristall, der angeblich wichtiger Bestandteil eines Super-Lasers ist. Als der Wissenschaftler Thomas Raymond, der an der Entwicklung dieser neuen Waffe maßgeblich beteiligt ist, eines Tages einem brutalen Überfall zum Opfer fällt und dabei ums Leben kommt, verschwindet der Kristall plötzlich spurlos ...

