Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 13: Eine Nasenlänge voraus
46 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 6
Als das wertvolle Rennpferd King Jack kurz vor einem wichtigen Lauf eingeschläfert werden muss, ist dessen Besitzerin Maxine untröstlich. Sie bittet Michael darum, sich des Falles anzunehmen. Prompt kommt er einigen Ungereimtheiten auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH