Folge 10: K.I.T.T. kriegt einen Schlag

46 Min.Ab 12

Michael und "K.I.T.T." jagen zwei Männer in einem Jeep, die gefährlichen Sprengstoff gestohlen haben. Bei der wilden Verfolgungsjagd wird ein Strommast gerammt, dessen geladenes Kabel direkt auf "K.I.T.T." fällt. Durch den folgenden Kurzschluss wird "K.I.T.T."s Datenspeicher komplett zerstört ...

