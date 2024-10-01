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Knight Rider

Eine schreckliche Falle

NBCUniversalStaffel 3Folge 14vom 01.10.2024
Eine schreckliche Falle

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Knight Rider

Folge 14: Eine schreckliche Falle

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6

Mit Hilfe der jungen Fotografin Fran entlarven Michael und "K.I.T.T." "Acid" John Birock, der die Umwelt mit giftigen Stoffen verschmutzt. Als sie auf einer Müllhalde nach Beweisen suchen, gerät "K.I.T.T." in eine Grube mit einer ätzenden Säure ...

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