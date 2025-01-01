Knight Rider
Folge 4: Fahrerflucht
46 Min.Ab 12
Als ein Freund von Michael bei einem Autounfall mit Fahrerflucht verletzt wird, nehmen Michael und "K.I.T.T." die waghalsige Verfolgung des Unfallverursachers auf. Dabei lässt sich Michael von dem Verbrecher in ein perfides Spiel verwickeln ...
