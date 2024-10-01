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Knight Rider

Der schwarze Teufel taucht wieder auf

NBCUniversalStaffel 3Folge 6vom 01.10.2024
Der schwarze Teufel taucht wieder auf

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Knight Rider

Folge 6: Der schwarze Teufel taucht wieder auf

50 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

John und Mandy finden am Strand ein hochmodernes, schwarzes Auto. John beschließt, eine Spritztour mit dem Wagen zu unternehmen - mit verhängnisvollen Folgen. Es sieht so aus, als sei "K.A.R.R.", das Alter Ego von "K.I.T.T.", wieder auf der Bildfläche erschienen. Michael ist alarmiert und macht sich mit "K.I.T.T." auf den Weg, um "K.A.R.R." aus dem Verkehr zu ziehen ...

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