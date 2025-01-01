Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 5: Tödliches Kostümfest
46 Min.Ab 12
Es ist Halloween, und die grippegeschwächte Bonnie ist gezwungen, den ganzen Tag in ihrem neuen Apartment zu verbringen. Völlig gelangweilt lässt sie ihren Blick vom Balkon über die Nachbarschaft schweifen - und muss mitansehen, wie im Gebäude gegenüber eine Frau von einer Person im Gorillakostüm erwürgt wird. Als Michael nur wenig später am Tatort erscheint, ist von der Leiche jedoch nichts zu sehen ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH