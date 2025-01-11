Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Michael Knight und die Zuflucht

Staffel 3Folge 20vom 11.01.2025
Michael Knight und die Zuflucht

Folge 20: Michael Knight und die Zuflucht

46 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12

Bonnie bittet Michael, den Selbstmord ihres alten Freundes Harley Freeman genauer unter die Lupe zu nehmen. Dieser war als Wissenschaftler für die Erforschung von Raketensteuerungssystemen verantwortlich. Zu diesem Zweck gibt Michael sich als Computerspezialist Dr. Knightwood aus, um mit Hilfe der hübschen Bianca auf das Firmengelände zu gelangen und dort weitere Nachforschungen anzustellen ...

