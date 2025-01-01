Knight Rider
Folge 16: Ein Neubau mit Wanzen
46 Min.Ab 12
Kevin Morgan ist Cheftechniker bei der Rüstungsfirma Macroplex Inc. und wird eines Tages plötzlich tot aufgefunden. Da es keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden gibt, geht jeder davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt - bis Michael Knight Kevins Witwe Janet einen Besuch abstattet.
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH