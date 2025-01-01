Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Neubau mit Wanzen

Folge 16: Ein Neubau mit Wanzen

46 Min.Ab 12

Kevin Morgan ist Cheftechniker bei der Rüstungsfirma Macroplex Inc. und wird eines Tages plötzlich tot aufgefunden. Da es keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden gibt, geht jeder davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt - bis Michael Knight Kevins Witwe Janet einen Besuch abstattet.

