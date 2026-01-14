Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und die Papageien-Diebe

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Kosmoo und die Papageien-Diebe

Kosmoo und die Papageien-DiebeJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 1: Kosmoo und die Papageien-Diebe

27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbes Vater will einen guten Eindruck machen und ein Kokosnuss-Süppchen kochen, da er sich am nächsten Tag in einem Restaurant für eine Stelle bewerben will. Wie gut, dass Kosmoo am Hafen eine Kokosnuss gefunden hat. Doch dann stellt sich heraus, dass die Kokosnuss hohl ist! Ein Papageien-Ei befindet sich darin. Robbe und Ellis kommen einer Diebesbande auf die Spur, die Papageien-Eier illegal ins Land schmuggelt, um die Vögel zu verkaufen, sobald sie geschlüpft sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen