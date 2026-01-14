Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und der verschleppte Skipper

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Folge 6: Kosmoo und der verschleppte Skipper

26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wieder einmal hat Robbes Vater einen neuen Job angenommen. Diesmal arbeitet er als Wachmann in einer Bank. Und prompt wird die Bank ausgeraubt! Da die Polizei schnell vor Ort ist und einen der Bandenmitglieder festnehmen kann, nehmen die Bankräuber kurzerhand RObbes Vater als Geisel und fahren mit ihm zu einer nahegelegenen Mühle, um dort den gefangenenaustausch vorzubereiten. Doch mit Kosmoos Hilfe finden Robbe und Ellis schnell eine Spur, die zur Mühle führt...

