Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und die Umweltverschmutzer

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Kosmoo und die Umweltverschmutzer

Kosmoo und die UmweltverschmutzerJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 4: Kosmoo und die Umweltverschmutzer

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Während Robbes Vater für seine Führerscheinprüfung lernt, entdecken Robbe und Ellis per Zufall Aufnahme von Kosmoo vom selben Morgen, die Giftfässer im nahegelegenen Fluss zeigen. Über einen Barcode, der an den Fässern angebracht wurde, können die beiden den Urheber ermitteln: es handelt sich ausgerechnet um Bionicel, die Firma, in der Robbes Mutter arbeitet! Robbe gibt vor, für einen Schulvortrag bei Bioncel zu recherchieren, um mehr über die Fässer herauszufinden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen