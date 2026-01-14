Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ellis ist überzeugt, dass es Aliens geben muss. Robbe hingegen glaubt nicht daran. Für ein Schulprojekt besuchen die beiden Remko, der die Existenz von außerirdischem Leben zu beweisen versucht. Als sie am nächsten Tag noch einmal wiederkommen, ist Remko plötzlich spurlos verschwunden. Und mit ihm ein Kristall, von dem der Junge behauptet, ihn von Aliens geschenkt bekommen zu haben! Robbe und Ellis machen sich auf die Suche nach ihm.

Studio 100 International
