Kosmoo und der Schatz des EinäugigenJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 9: Kosmoo und der Schatz des Einäugigen
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbes Vater Markus hat auf dem Flohmarkt ein Gemälde erstanden und will es unbedingt im Wohnzimmer aufhängen. Und das, obwohl zwei Männer zuvor versucht haben, ihm das Gemälde für einen hohen Preis wieder abzukaufen. Am nächsten Tag ist das Bild verschwunden. Doch das Bild ist nicht etwa wertvoll. Mit Kosmoos Hilfe erkennen Robbe und Ellis, dass sich darauf versteckte Hinweise befinden, die zu einem Schatz führen.
Abenteuer
6
6