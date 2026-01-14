Kosmoo und das entführte MädchenJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 11: Kosmoo und das entführte Mädchen
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe ist aufgeregt: Für drei Wochen kommt die Austausch-Schülerin Esther zu ihm auf das Hausboot. Hoffentlich ist es keine Schreckschraube! Doch Robbes Sorgen sind zunächst unbegründet, denn Esther stellt sich als nettes Mädchen heraus. Doch wer sind die zwei Männer, die sie auf Schritt und Tritt aus sicherer Entfernung beobachten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6