Kosmoo und das SpukhausJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 2: Kosmoo und das Spukhaus
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe und Ellis bekommen eine neue Geschichtslehrerin in der Schule. Und diese zieht ausgerechnet in ein altes Haus, von dem es heißt, dass es darin spukt. Am nächsten Tag ist die Lehrerin spurlos verschwunden. Sie sei wieder zu ihrer alten Stelle zurückgekehrt, meint der Schuldirektor. Doch Robbe und Ellis glauben, dass mehr dahinter steckt. Spukt es etwa tatsächlich in dem Haus?
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Kosmoo
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Studio100