Küstenwache
Folge 13: Tödliche Gier
Karin und Philipp Grothe sind mit ihrer Segeljacht unterwegs nach Norwegen, wo sie sich ein großzügiges Ferienhaus kaufen möchten. Vor einigen Jahren hatten sie ihre eigene Reinigungsfirma gewinnbringend veräußert und genießen nun die Zeit miteinander. Als Karin unter Deck ist, hört sie laute Stimmen von oben. Bevor sie reagieren kann, fällt ein Schuss. Ein maskierter Mann taucht auf und fordert die Herausgabe des Geldes. Die Küstenwache leitet die Rettung ein. Doch Grothes Verletzung ist so schwer, dass unklar ist, ob er überleben wird. Karin kann nur wenig über die Identität des Täters sagen. Doch sie ist sich sicher, dass Philipp ihn kannte. Kapitän Ehlers gibt Anweisung, vor allem im Umfeld des Ehepaares zu recherchieren. Als sich Grothes Gesundheitszustand bessert, wird ein zweiter Mordversuch an ihm verübt. Die Küstenwache konnte herausfinden, dass Grothes ehemaliger Mitarbeiter Tobias Schaller der mutmaßliche Täter ist. Schaller flieht in den Hafen. Dort trifft er auf das junge Paar Susanne Vogt und Olli Blaschke. Die beiden planen in Schweden einen neuen Anfang, nachdem ihre Strandbar pleite gegangen ist. Um Kosten zu sparen, warten sie auf einen Gastsegler, der die Reise bei ihnen gebucht hat. Olli glaubt, Schaller sei dieser Mann. Dieser ergreift die Chance und gibt sich als Roy aus. Inzwischen fahndet die Küstenwache fieberhaft nach dem Flüchtigen. Da sich die Spur im Hafen zunächst verliert, werden sämtliche Boote, die zur fraglichen Zeit ausliefen, überwacht. Doch das Team um Kapitän Ehlers muss vorsichtig und verdeckt handeln, ansonsten könnte Schaller sich bedrängt fühlen und jederzeit erneut zur Waffe greifen. Als ein Notruf von Susanne die "Albatros II" erreicht, scheint es höchste Zeit einzugreifen. Doch offenbar hat sich die Situation an Bord des Seglers dramatisch geändert, denn das Team der Küstenwache muss zuvor eine im Wasser treibende Leiche bergen.
