Küstenwache
Folge 9: Unter Schock
Ein leichter Wind weht über den Neustädter Ostseestrand, und ein Lenkdrachen dreht am Himmel seine Runden. So sehr ist Küstenwachler Nils Krüger in das Spiel vertieft, dass er eher zufällig den Blick vom Drachen nimmt, um in Richtung einer nahe liegenden Seebrücke zu schauen. Krüger meint Schreie vernommen zu haben. Und tatsächlich bedrängen dort zwei Schlägertypen eine junge Frau. Krüger zögert keine Sekunde. Er lässt den Drachen los und eilt zu Hilfe. Gegen die beiden aufgebrachten Muskelpakete scheint er jedoch keine Chance zu haben. Rasch eskaliert die Situation, er wird niedergeschlagen. Mit letzter Kraft greift Krüger schließlich nach seiner Dienstwaffe - und drückt ab. Der Schuss aus Krügers Waffe war tödlich. Der Tote, Arne Lörtzing, ein bereits vorbestrafter Dieb und der Polizei bekannter Gewalttäter, kann sofort identifiziert werden. Vom zweiten Mann fehlt allerdings jede Spur. Das Opfer Anna Wendeck, die mit leichten Verletzungen im Krankenhaus liegt, leugnet, beide Männer gekannt zu haben. Arne habe ihr nur mit Gewalt die Handtasche entwendet und sei geflohen. Die tragischen Geschehnisse haben Krüger sichtlich mitgenommen. Nur zu gern würde er sich mit dem aktuellen Fall der Crew ablenken, doch die Dienstvorschrift sieht für ihn zunächst eine Ruhepause vor. Kapitän Ehlers und seine Mitarbeiter fahnden derweilen nach zwei brutalen Serientätern, die mehrere Raubüberfälle auf See begangen haben. Die Ermittler haben endlich einen Tipp erhalten und können nach einer Verfolgungsjagd schließlich einen der mut-maßlichen Verbrecher überwältigen und festnehmen. Doch Dietmar Lörtzing streitet jede Schuld ab. Es war anscheinend sein Bruder Arne, der die Überfälle plante und durchführte. Da meldet sich Krüger alarmiert zu Wort. Zweifelsfrei ist Dietmar Lörtzing der flüchtige Mann vom Tag zuvor. Dieser bleibt jedoch unbeeindruckt von jeglichen Anschuldigungen und erklärt sogar, den jungen Beamten der Küstenwache nie gesehen zu haben.
