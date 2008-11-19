Küstenwache
Folge 8: Bombe an Bord
Nach einer Routinefahrt auf der Ostsee beabsichtigt Kapitän Ehlers, wieder Kurs auf den Neustädter Hafen zu nehmen. Doch zuvor erreicht die Albatros II eine eilige Meldung. Ein Frachter hat ein herrenloses Ruderboot, auf der Fahrrinne treibend, gesichtet. Maschinist Unterbaur und Kai Norge eilen mit dem Kontrollboot über die Wellen, um das kleine Boot zu bergen. Alles sieht nach einem unbedenklichen Einsatz aus. Ein mysteriöser Gegenstand unter der vorderen Sitz-bank zieht die Aufmerksamkeit der Küstenwachler auf sich. Bevor Norge jedoch reagieren kann, erschüttert das Ruderboot plötzlich eine heftige Detonation. Schon wenig später liefert die KTU erste Untersuchungsergebnisse. Auf dem Boot haben die Beamten Überreste einer Sprengvorrichtung entdeckt, allerdings nichts, was auf den möglichen Täter hinweisen könnte. Derweilen bangt das gesamte Team der Küstenwache um das Leben des Kollegen: Kai Norge wurde bei der Explosion lebensgefährlich verletzt und ist bereits im OP. In der allgemeinen Aufregung bleibt der Boulevardjournalist Detlef Bahreis, der sich durch die Pressestelle Zugang zur Einsatzzentrale verschafft hat, zunächst unbemerkt. Dann zeigt er Kapitän Ehlers ein gefaltetes Papier - eine E-Mail, die dem Journalisten am Vortag zuging und die über die weiteren Absichten des vermeintlichen Bootsbombers von Neustadt berichtet. Die Ermittler der Küstenwache bleiben zunächst skeptisch, doch alles deutet darauf hin, dass der Täter das Sensationsblatt Neustädter Blitz, das von Bahreis herausgegeben wird, gewählt hat, um seine Forderungen von 500 000 Euro an die Stadt kund zu geben. Sollte seinen Forderungen nicht entsprochen werden, droht er mit weiteren Explosions-opfern auf See.
