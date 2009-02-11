Küstenwache
Folge 18: Sturz in den Tod
Laute Musik dröhnt über die spiegelglatte Wasseroberfläche der Ostsee. Jugendliche tanzen zu deren Klängen, trinken und rauchen. In ausgelassener Stimmung feiern sie ihr Diplom auf einer alten Segelyacht, die Mark, auch ein frischgebackener Uniabsolvent, ohne Kenntnis seines Vaters für die Party zur Verfügung gestellt hat. Wohl ist ihm dabei nicht, denn sein Vater, ein renommierter Staatsanwalt, wäre keinesfalls mit den Vorgängen auf seiner Yacht einverstanden. Freundin Steffi und ihr Bruder Sven versuchen Marks Gewissensbisse zu vertreiben, was ihnen tatsächlich sehr bald gelingt. Dem plötzlichen dumpfen Geräusch aus dem hinteren Deck der Yacht schenken dabei alle kein weiteres Interesse.
