Küstenwache
Folge 20: Rostige Geschäfte
Unzählige Jachten hat die Crew der Albatros II an diesem Vormittag bereits auf See kontrolliert. Doch die zahlreichen teuren Boote, die nunmehr seit Wochen in den Ostseehäfen gestohlen werden, scheinen spurlos verschwunden. Die Suche wird durch einen dringenden Funkruf unterbrochen. Ein Frachter treibt offenbar ohne Besatzung und führerlos in der Fahrrinne. Kapitän Thure Sander, der seinen Kollegen Ehlers während dessen Urlaubszeit vertritt, eilt mit dem Team der Küstenwache zur angegebenen Position. Vergraben unter Kisten wartet allerdings ein grauenhafter Fund: Die Leiche eines Mannes, am Kopf eine riesige Wunde. Alles deutet auf Mord. Wie die Ermittler der Küstenwache schnell recherchieren, gehört der Frachter dem Transportunternehmen Rothaus und Söhne. Thomas Rothaus, der Ermordete, war mit einer Ladung Zement allein auf dem Weg nach Rügen. Sein Vater Erich kann das Geschehene kaum fassen, war doch Thomas derjenige, der den Familienbetrieb bald leiten sollte. Die Nachricht vom Tod des jungen Mannes schockiert auch Verena Böwe, die Buchhalterin des Unternehmens. Sie kann ebenfalls keine Angaben über Streitigkeiten oder mögliche Feindschaften im Leben von Thomas machen.
