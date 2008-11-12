Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Vendetta

Staffel 12Folge 7vom 12.11.2008
Vendetta

VendettaJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 7: Vendetta

44 Min.Folge vom 12.11.2008Ab 12

Seit einigen Tagen quält Kapitän Ehlers ein ungutes Gefühl. Auf der Straße wurde er von einem Mann angesprochen, dessen Gesicht dem Kapitän auch nach Jahren noch in Erinnerung ist. Ehlers hatte Robert Keith damals eines brutalen Mordes überführen können. Dessen kleine Tochter Sandra musste miterleben, wie ihr Vater seine eigene Frau niederschlug.

