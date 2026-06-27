Ball in Sicht: Die schönsten Trikots, unfaire Regel, die Schiedsrichter! Top-Themen rund um die WMJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 10: Ball in Sicht: Die schönsten Trikots, unfaire Regel, die Schiedsrichter! Top-Themen rund um die WM
Neue Regeln, neue Perspektiven – was macht diese WM anders? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth schauen auf die Besonderheiten dieses Turniers – von den Stadien und Kamerabildern bis zu den Regeln, die den Fußball verändern. Und natürlich geht es auch um die großen Design-Fragen: Welche Trikots gehören zu den Highlights der WM – und welche landen eher auf der Flop-Liste? Ein neues Fußball-Erlebnis: Andere Stadien, ungewöhnliche Perspektiven und spektakuläre Kamerabilder sorgen für eine fast schon Videospiel-artige Optik. Wie verändert die Technik den Blick auf das Spiel – und macht sie die WM dadurch intensiver? Neue Regeln, neue Diskussionen: Der VAR ist schneller, Schiedsrichter haben mehr technische Möglichkeiten und Zeitspiel wird konsequenter verfolgt. Doch wie einheitlich ist die Linie wirklich? Welche Neuerungen bringen den Fußball weiter – und welche sorgen eher für Diskussionen? Wie fair ist dieses Turnier? Direkter Vergleich statt Torverhältnis, große Reisestrapazen und unterschiedliche Bedingungen: Klaus und Rüdiger diskutieren, ob die Rahmenbedingungen dieser WM gerecht sind. Und am Ende bleibt die große Frage: Wird diese WM ein Vorbild für zukünftige Turniere – oder zeigt sie auch, wo die Grenzen von Veränderung im Fußball liegen? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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