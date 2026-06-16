Ball in Sicht: Nach dem WM-Start: Wie gut sind BRA, MAR, USA, MEX, JPN? Plus: 3 Trends des TurniersJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 5: Ball in Sicht: Nach dem WM-Start: Wie gut sind BRA, MAR, USA, MEX, JPN? Plus: 3 Trends des Turniers
Was bleibt nach den ersten WM-Tagen hängen? Brasilien, USA, Marokko, Japan, Mexiko und die Niederlande – wer hat ein Zeichen gesetzt und wer ist schon früh ins Stolpern geraten? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth ziehen eine erste Turnierbilanz und sprechen über die Trends, die diese WM bisher prägen. Überraschend positiv fällt das Zwischenfazit aus: Es gab bislang wenige wirklich langweilige Spiele – dafür viele Erkenntnisse über Tempo, Taktik und neue Bedingungen. Tempo als Waffe: Viele Teams setzen auf extreme Schnelligkeit – und das verändert das Spiel. Welche Mannschaften profitieren davon am meisten? Trinkpausen und der Rhythmus des Spiels: Die zusätzlichen Unterbrechungen verändern Spiele spürbar – Momentum lässt sich leichter brechen. Aber steckt dahinter wirklich nur Fürsorge für die Athleten? Und welche taktischen Möglichkeiten entstehen dadurch? Videobeweis mit Tücken: Erweiterte Befugnisse, mehr Eingriffe – und trotzdem bleiben Fehler nicht aus. Ist das Fortschritt? Außerdem nehmen Rüdiger und Klaus einige Begegnungen genauer unter die Lupe: Warum werden asiatische Mannschaften oft unterschätzt? Und wie viel darf man nach den ersten Spielen überhaupt schon aus einem Turnier ablesen? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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