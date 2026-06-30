Ball in Sicht: Gründe für das WM-Aus. Nagelsmann-Desaster. Kommt Klopp? Was jetzt geschehen mussJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 11: Ball in Sicht: Gründe für das WM-Aus. Nagelsmann-Desaster. Kommt Klopp? Was jetzt geschehen muss
Der Traum ist geplatzt: Warum konnte Deutschland bei dieser WM nicht liefern? Die WM ist für Deutschland vorbei – nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen Paraguay mit einem aberkannten Siegtreffer und einem bitteren Ende im Elfmeterschießen. Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken zurück auf einen Abend voller Drama – und auf die Frage: Warum konnte diese Mannschaft ihr Potenzial nicht abrufen? Deutschland musste erst einen Rückstand drehen, doch am Ende reichte es trotzdem nicht. War der vermeintliche Siegtreffer wirklich der entscheidende Moment? Oder hätte die Mannschaft das Spiel schon vorher entscheiden müssen? Denn auch gegen Paraguay zeigen sich Probleme, die sich durch das Turnier ziehen: zu wenig Stabilität, zu wenig Tiefe und zu wenige wirklich klare Torchancen. Warum wirkt ein Team mit vielen Spielern, die im Verein Selbstvertrauen ausstrahlen, im DFB-Trikot plötzlich anders? Julian Nagelsmann steht im Fokus: Waren seine Entscheidungen die richtigen? Hat seine Kommunikation der Mannschaft Sicherheit gegeben? Und muss sich der Bundestrainer auch bei Kaderplanung und Aufstellung hinterfragen? Nach der Niederlage richtet sich der Blick nach vorne: Was muss der DFB jetzt verändern? Braucht es einen Trainerwechsel – und könnte Jürgen Klopp das sein, was die Nationalmannschaft braucht? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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